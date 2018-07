Mundial. Co robił 30 lat temu gwiazdor Chorwacji? Nagranie podbija Internet

Ponad 200 tys. wyświetleń w kilkanaście godzin – taki rozgłos w serwisie YouTube zyskał materiał sprzed prawie 30 lat. Dlaczego? Mały chłopiec w niebieskim płaszczu prowadzi stado kóz do domu – to jedna ze scen z reportażu o atakach wilków na bydło, nakręconego w 1990 roku przez Pavle Balenovicia w górach Velemit. Autor sprzedał film BBC, jednak brytyjski nadawca nigdy go nie wyemitował. We wrześniu ubiegłego roku materiał pojawił się w serwisie YouTube, jednak nie robił furory. Sytuacja zmieniła się dopiero w ostatnich godzinach, a wszystko z wiązku ze zbliżającym się finałem mundialu w Rosji.

Balenović wskazuje, że rodzinę Modriciów poznał, gdy filmował górską naturę. Opisał ich jako miłych ludzi, u których zatrzymywał się w czasie swoich pobytów w górach. "Tuż po 1990 roku wojna zniszczyła ich dom. Wszystko nagle się zmieniło i nigdy już ich nie widziałem. Podzielili los wielu ludzi z tego regionu. A potem, zaledwie kilka lat temu, dowiedziałem się kim jest ten mały chłopiec, który pojawia się na nagraniu. To Luka Modrić, słynny chorwacki piłkarz. Nigdy nie widział tych zdjęć, ponieważ publikuję je po raz pierwszy. Luka Modrić spędził całe dzieciństwo w otoczeniu wilków i tak jak całe młodsze pokolenie musi być z tego dumny" – napisał w opisie filmu Balenović.

Luka Modrić to kapitan chorwackiej drużyny. 32-letni zawodnik typowany jest do zdobycia Złotej Piłki. Wielu twierdzi, że jest najlepszym piłkarzem Mistrzostw Świata.