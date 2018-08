Ronaldo trafił na oddział intensywnej terapii

Ronaldo trafił do szpitala Can Misses w piątek wieczorem z zapaleniem płuc. "Il Fenomeno" obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w klinice Nuestra Senora del Rosario, do której przeniesiono go na jego życzenie. Stan byłego napastnika między innymi Realu Madryt i Barcelony znacznie się poprawił od piątku.

Ronaldo to jeden z najlepszych napastników w historii reprezentacji Brazylii. W 98 meczach dla Canarinhos strzelił 62 gole.