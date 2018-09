Skandal we Włoszech. Gwiazdor Juventusu opluł przeciwnika

Do incydentu doszło już pod sam koniec meczu w 91 minucie. Douglas Costa zaatakował Di Francesco z przeciwnej drużyny. Gdy Francesco podnosił się z murawy, Costa zaatakował go łokciem za co został ukarany żółtą kartką. To jednak nie koniec. Chwilę później gdy dwaj piłkarze zaczęli się kłócić, gwiazdor Juventusu opluł przeciwnika.

To skandaliczne zdarzenie nie umknęło uwadze sędziego, który natychmiast pokazał czerwoną kartkę.

"Przepraszam"

Po dwóch bramkach Cristiano Ronaldo dla Juventusu piłkarzom Sassuolo udało się pokonać Wojciecha Szczęsnego i strzelić gola kontaktowego. Ostatecznie wynik meczu jednak nie uległ już zmianie i Juventus wygrał 2:1.

Po spotkaniu Costa opublikował na swoim oficjalnym profilu oświadczenie, w którym przepraszał fanów Juventusu za swoje zachowanie. "Zachowałem się źle" – przyznał piłkarz.

Costa zapewnił, że wczorajszy incydent był jednorazowym wybrykiem, a on sam przez całą karierę unikał takich zachowań.