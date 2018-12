Wiemy, z kim zagra Polska w eliminacjach do Euro 2020

Losowanie odbyło się w niedzielę w Dublinie. Polsce przypadła grupa G. Naszym najmocniejszym przeciwnikiem będzie Austria. Zagramy też z Izraelem, Słowenią, Macedonią i Łotwą. Drużynę poprowadzi Jerzy Brzęczek.

Eliminacje do Euro 2020 zaplanowano od marca 2019 r. do marca 2020 r. Finałowy turniej odbędzie się w czerwcu i lipcu 2020 r. w 12 miastach-gospodarzach w różnych krajach Europy. Otwarcie imprezy zaplanowano w Rzymie, a zamknięcie – w Londynie.

Do tej pory reprezentacja Polski grała na Euro trzy razy. Najlepszy występ biało-czerwonych to rok 2016 i awans do fazy pucharowej. W ćwierćfinale nasi zawodnicy przegrali z Portugalią, która później zdobyła mistrzostwo.