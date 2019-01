Z miłości do prędkości

Zespół Williamsa to wyjątek w Formule 1. Bogatą historią, ludzkimi dramatami, ale też świadectwami zawziętości i podnoszeniem się po upadkach mógłby obdzielić kilka ekip. Jeśli gdzieś jeszcze w tym sporcie dla bardzo bogatych jest miejsce na podejście choć trochę romantyczne, to właśnie tutaj – w Williamsie. Dobrze, że Robert Kubica po swoim powrocie do ścigania się w Formule 1 trafił właśnie tutaj. W zespole z Grove wiedzą, co to hart ducha.