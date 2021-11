Już dziś gala Strażnika Pamięci 2021! Zapraszamy na transmisję

Redakcja „Do Rzeczy” wręcza nagrody w trzech kategoriach: Twórca (otrzymują ją autorzy dzieł, które przyczyniają się do odnowienia pamięci historycznej i mają znaczący wkład w krzewienie postaw patriotycznych), Instytucja (nagroda trafia do muzeów, stowarzyszeń i fundacji, które w minionym roku podjęły inicjatywy służące realizacji celów konkursu) oraz Mecenas (nagrodę otrzymują podmioty publiczne, komercyjne oraz prywatne osoby, które w szczególny sposób materialnie wspierają dbałość o pamięć historyczną). W trakcie gali nagrody Strażnik Pamięci zostanie również przyznana nagroda specjalna.

Kategoria "Twórca" – nominowani:

dr Jacek Bartosiak

ks. prof. Waldemar Chrostowski

Piotr Dmitrowicz

Kategoria "Instytucja" – nominowani:

Fundacja Ułanów Króla Jana

Fundacja Wolność i Demokracja

Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka

Kategoria "Mecenas" – nominowani:

Jarosław W. Lasecki

Poczta Polska SA

Paweł Witaszek

– To nie jest zwyczajny konkurs, jakich wiele w redakcjach: na najlepszą płytę, najlepszy film czy romansidło najbardziej wyciskające łzy z oczu. Przyznając statuetki Strażnika Pamięci, redakcja tygodnika „Do Rzeczy” chce uhonorować ludzi, którzy w sposób szczególny, często wbrew obowiązującym trendom, poprawności politycznej i otoczeniu, dokładają starań, by kultywować i promować polską historię. Upowszechnianie pamięci o polskiej historii jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości tygodnika „Do Rzeczy”. Stąd pomysł nagrody, która jest wyróżnieniem dla osób funkcjonujących w różnych kategoriach i branżach: od twórców, którzy promują polską historię, przez organizacje społeczne działające na tym polu, do instytucji wspierających taką aktywność finansowo – tłumaczy red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.