Gac: Dla nas promowanie polskości to powód do dumy

Poniżej treść laudacji, którą wygłosił Karol Gac:

Szanowni Państwo!

Istnieje w polskich mediach i polityce zjawisko, które sprawia, że nasza debata publiczna zbyt często jest spłycana, a przy tym – pozbawiana szerszego spojrzenia. Zjawiskiem tym jest warszawocentryzm, czyli postrzeganie wszystkiego z perspektywy Warszawy. Oczywiście najlepiej przez liberalno-lewicowe okulary. I można byłoby to jeszcze jakoś próbować zrozumieć, gdyby ograniczało się ono wyłącznie do informacji. To w stolicy bowiem znajdują się siedziby wszystkich najważniejszych ministerstw, urzędów, instytucji, czy redakcji. Tak jednak nie jest. Wiele lat warszawocentryzmu sprawiło, że wytworzyła się specyficzna bańka, której jeden z filarów tworzy nie tyle niechęć, co wręcz pogarda dla wszystkiego, co nie jest wielkomiejskie. Z ręką na sercu mogę jednak zaręczyć, że redakcji "Do Rzeczy" obce jest to zjawisko. Dla nas promowanie polskości to powód do dumy. Myślę, że podobnie jest w przypadku tegorocznego laureata Nagrody Specjalnej Strażnika Pamięci.

To człowiek niezwykły, który łączy w sobie miłość do gór, przywiązanie do tradycji, pasję, ale i zdolności organizacyjne. To człowiek, który nade wszystko ukochał swoją małą ojczyznę – Żywiecczyznę, zaś propagowaniu góralszczyzny i tradycji ziem górskich poświęcił swoje życie. Jak sam o sobie mówi, jest "Bożym szaleńcem". Gdyby nie on, to – mówię to z przekonaniem graniczącym z pewnością – nie byłoby Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce, a Związek Podhalan nie działałby tak prężnie. Nie powstałyby też książki, w których przekazuje to, co jest najważniejsze dla zachowania tradycji wśród górali, dla których jej kultywowanie to część codziennego życia. W jednym z wywiadów powiedział, że "górale mają to do siebie, że są otwarci i zdolni do wielkich wyzwań". Sądzę, że dotychczasowe życie tegorocznego laureata jest tego najlepszym potwierdzeniem.

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt, ale i przyjemność ogłosić, że tegoroczną Nagrodę Specjalną Strażnika Pamięci otrzymuje pan Władysław Motyka za działalność na rzecz zachowania tradycji wśród górali i kultywowanie tradycji góralskich w Polsce.

