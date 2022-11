Gac: Lasy Państwowe łączą bogatą tradycję z nowoczesnością

Poniżej laudacja, którą wygłosił Karol Gac:

Szanowni Państwo!

Pozwolą Państwo, że rozpocznę od krótkiej, osobistej historii. Tak się złożyło, że podczas urlopu odwiedziłem, po wielu latach przerwy, Wilczy Szaniec położony w lesie gierłoskim. I jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że obrazy, które miałem w pamięci, nijak mają się do obecnej rzeczywistości. Na miejscu zastała mnie bowiem wspaniale zachowana i doskonale zorganizowana atrakcja turystyczna, którą odwiedza około 300 tys. osób rocznie, co oznacza, że jest to jedno z najpopularniejszych miejsc na Mazurach. To efekt m.in. licznych inwestycji, które poczyniono na terenie tego kompleksu w ostatnich latach. Nie mówię tego jednak Państwu bez przyczyny.

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie wynoszą one ponad 9 milionów hektarów. Zdecydowana większość z nich należy do państwa i nie powinno to nikogo dziwić. Adam Loret, pierwszy dyrektor Lasów Państwowych, wielki autorytet leśników pisał, że "znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu narodu", ponieważ "las posiada jeszcze wiele niezastąpionych dla kraju właściwości" i tylko państwo "jest w stanie przez racjonalne gospodarowanie lasami uwydatnić wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne korzyści, płynące z nich dla kraju". A jest ich przecież wiele.

Nikt nie wie o nich tyle, co polscy leśnicy, którzy są źródłem bogatej wiedzy o naszych lasach, ich historii oraz walorach przyrodniczych. Ponadto są nieprzerwanie zaangażowani w działania edukacyjne i promocyjne, które pozwalają Polakom lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy.

Nasz laureat wie o tym najlepiej. Dba bowiem o polskie lasy i chroni je przed wieloma zagrożeniami – naturalnymi, ale i tymi ludzkimi. W efekcie każdy z nas ma do nich swobodny dostęp, z czego tak chętnie przecież korzystamy. Mowa o organizacji, która zarządza ponad siedmioma milionami hektarów lasów, co czyni ją największą tego typu w Unii Europejskiej. I robi to nieprzerwanie od 98 lat, ponieważ mimo historycznych zakrętów i zmian, funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością.

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt, ale i przyjemność ogłosić, że tegoroczną Nagrodę Strażnika Pamięci w kategorii "Mecenas" otrzymują Lasy Państwowe za upowszechnianie wartości polskiej kultury materialnej. Zapraszam na scenę dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę.