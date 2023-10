Gociek: Muzeum Historii Polski to miejsce pamięci, dialogu i miłości do ojczyzny

Laudacja ku czci prof. Piotra Glińskiego, laureata nagrody Strażnik Pamięci 2023 w kategorii "Instytucja":

„Rozmowa między żywymi a zmarłymi jest warunkiem istnienia, warunkiem życia naszych Wielkich Duchów. I jest warunkiem naszego istnienia”. Tak pisał Jarosław Marek Rymkiewicz w książce „Juliusz Słowacki pyta o godzinę”.

Znajdujemy się dziś w miejscu, które sprawia, że ta rozmowa jest możliwa. Bo nasi zmarli mówić będą do nas tylko wtedy, gdy będziemy o nich pamiętać i ich szanować. A ten wspaniały gmach, to miejsce pamięci, dialogu i miłości - miłości do ojczyzny, a nie do wyborczych wyników, nie powstałby, gdyby nie nasz laureat.

Czasu mam niewiele, więc pozwolą Państwo, że nie wspomnę, że nie jest to jedyne dokonanie naszego laureata. Nie wspomnę, jakie oszałamiające wrażenie robi na zwiedzających Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku. Nie wspomnę, że minione osiem lat to czas, kiedy w Polsce łącznie wybudowano, przekształcono lub wyremontowano ponad 300 muzeów. Nie wspomnę, że budowane są Narodowe Muzeum Techniki i Narodowe Muzeum Przyrody, muzea Kresów w Lublinie i Brzegu, czy Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie.

Nie wspomnę też - bo czasu mało - o tym, że od ośmiu lat działa i rozwija się Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Jest wiele rzeczy o których mógłbym wspomnieć, że ich nie wspomnę.

Nie wspomnę o miliardach na rewitalizację polskich zabytków. Na kino, teatr, sztukę, czytelnictwo, promocję polskiej kultury w świecie. Właściwie nie powinienem w ogóle wspomnieć – ktoś może powiedzieć – bo cóż to za osiągnięcie czynić coś, co jest Twoim obowiązkiem. A dbanie o polską pamięć, kulturę i historię jest obowiązkiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ale…

Polityków dzielimy na kilka grup. Na tych którzy nie mogą i nie chcą. Tych, którzy chcą, ale nie mogą. Tych, którzy mogą, ale nie chcą. Mogą sobie państwo sami w pamięci dopasować rozmaitych polityków lat minionych do dowolnej z tych grup.

Najważniejsza jest jednak grupa czwarta. To ci politycy, którzy i chcą, i mogą. Ta ostatnia grupa jest zwykle najmniej liczna. Mamy wielkie szczęście, że to do tej ostatniej znajduje się nasz tegoroczny laureat nagrody „Strażnik Pamięci 2023” w kategorii „Instytucja”.

To dzięki jego uporowi, wsparciu, przyjaźni i finansowaniu, Muzeum Historii Polski mogło powstać. A nie jest to zwykłe muzeum. Dzięki inwestycjom takich jak ta, wchodzi się do historii. Do wielkiej historii. Stoimy dziś tu razem wszyscy w jej przedsionku.

Z dumą i radością informuję, że laureatem tegorocznej nagrody tygodnika „Do Rzeczy” „Strażnik Pamięci” w kategorii „Instytucja” jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.