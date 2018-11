Nagrody Strażnik Pamięci 2018 wręczone

Wyróżnienie Strażnik Pamięci 2018 przyznano w trzech kategoriach – Twórca, Mecenas, Instytucja. W przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę specjalnymi statuetkami uhonorowani zostali ci, którzy w sposób szczególny upamiętniają i promują polską historię.

"MECENAS"

W kategorii "Mecenas" nagrodę Strażnika Pamięci otrzymał PGE – Polska Grupa Energetyczna. Laudację przed ogłoszeniem laureata głównej nagrody w kategorii "Mecenas" wygłosił Antoni Trzmiel.

– Ta nagroda jest świadectwem tego, czego bez niepodległości byśmy nie mieli. Dokładnie wczoraj, tyle że 100 lat temu, powołano spółkę Siła Światła. W kategorii "Mecenas" nagrodę Strażnika Pamięci otrzymał PGE – Polska Grupa Energetyczna. Jest ta ciągłość i tę ciągłość laureat nagrody w tym roku podtrzymuje. PGE potrafi nie tylko dostarczyć prąd Polakom i wciąż być w rękach polskich. Dlatego nie musimy płacić daniny naszym przyjaciołom, lepszym lub gorszym (...) Wiemy, co to znaczy niepodległości w naszych gniazdkach, naszych komputerach: żeby posłuchać polskiej muzyki, polskiego radia. I właśnie za tę ciągłość i za tę codzienną prace, nagroda dla PGE, złożona na ręce pana prezesa, się należy – podkreślał Trzmiel w swoim wystąpieniu.

"INSTYTUCJA"

W kategorii "Instytucja" nagrodę Strażnika Pamięci otrzymał Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej – upamiętniający Polaków, zamordowanych w trakcie sowieckiej akcji wymierzonej w żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego. Laudację wygłosił Piotr Zychowicz.

– Gdy Europa Zachodnia świętowała koniec wojny i podnosiła się z gruzów, w okupowanej przez Sowietów Polsce trwał koszmar. W lipcu 1945 roku NKWD w ramach tak zwanej Obławy Augustowskiej uprowadziło setki Polaków. Członków podziemia, przedstawicieli elit. Wszyscy zostali bestialsko zgładzeni. Bez sądu, bez winy. Metodą katyńską – pojedynczym strzałem w tył czaszki. Choć od tej niepojętej ludzkiej tragedii minęły 73 lata – do dzisiaj nie wiemy, gdzie pogrzebano ciała naszych rodaków – przypominał w swoim przemówieniu.

– Istnieją jednak ludzie, którzy starają się to zmienić. To Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Organizacja zrzeszająca dzieci pomordowanych Polaków. Na czele z niezastąpionym, niestrudzonym księdzem Stanisławem Wysockim, który jako dziecko stracił w Obławie Augustowskiej ojca. Kochani Państwo, trudno mi wyrazić w słowach moją wdzięczność. I podziw, jakim Was darzę. (...) Jesteście Państwo prawdziwymi Strażnikami Pamięci. Główną nagrodę Strażnika Pamięci w kategorii instytucja w roku 2018 otrzymał Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej – ogłosił Zychowicz.

"TWÓRCA"

W kategorii "Twórca" nagrodę Strażnika Pamięci otrzymał prof. Jan Marek Chodakiewicz – historyk, publicysta. Profesor Institute of World Politics w Waszyngtonie.

Laudację wygłosił Piotr Gociek.

– Strażnik Pamięci to nie jest robota na spokojne czasy. To też nie jest robota na chwilę (...) to nie jest robota dla laika, zwłaszcza, gdy różne zastępy tych, którzy w zniszczeniu pamięci, widzą środek do zawłaszczenia pamięci – podkreślił w swoim wystąpieniu.

– Specjalista od niespokojnych czasów i specjalista na niespokojne czasy. Jest cierpliwy, uparty, niestrudzony. A o prawdę walczył już w czasach, gdy nikomu do głowy nie przyszło, że dojdzie do konserwatywnej rewolucji. On nigdy poglądów nie zmienił, to czasy się zmieniły. Miarą jego sukcesów i profesjonalizmu będzie to, że jego przeciwnicy wybierają walkę obelgami. Oświeca laików, pozyskuje nowych sojuszników. Nigdy nie używa argumentu siły, ale siły argumentu. To żarliwy komentatorów współczesności, który, korzystając z przeszłości, nie boi się podpowiadać Polakom – zaprezentował laureata Piotr Gociek.

NAGRODA SPECJALNA

Nagrodę Specjalną od ministra Henryka Kowalczyka otrzymały Lasy Państwowe.

Nagroda STRAŻNIK PAMIĘCI jest przyznawana w trzech kategoriach. W kategorii TWÓRCA wyróżnienie może otrzymać osoba lub osoby fizyczne, które przyczyniają się do odnowienia pamięci. W kategorii INSTYTUCJA tytuł Strażnika Pamięci mogą otrzymać muzea, stowarzyszenia, fundacje, organizacje nowo powołane lub te, które w minionym roku podjęły nowe inicjatywy służące realizacji celów konkursu. W kategorii MECENAS nagrodę otrzymuje podmiot publiczny lub komercyjny, który w szczególny sposób materialnie wspiera dbałość o pamięć historyczną.

Oto nazwiska laureatów Strażnik Pamięci 2018

W kategorii „Twórca”, w której honorujemy osoby, które przyczyniły się do odnowienia polskiej pamięci:

Profesor Jan Marek Chodakiewicz – historyk, publicysta. Profesor ISW w Waszyngtonie, autor m.in. „Intermarium: the Land between the Black and Baltic Seas”;

Tadeusz Płużański – publicysta i dziennikarz, autor książek opisujących komunistyczne zbrodnie na Polakach;

Profesor Robert Frost – historyk, autor „The Oxford History of Poland – Lithuania;

Denis Delić – reżyser filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”;

Stanisław Srokowski – pisarz, autor licznych powieści i opowiadań opisujących zbrodnie ukraińskie dokonane na Polakach na Wołyniu.

W kategorii „Instytucja”, w której nagradzamy muzea, stowarzyszenia, fundacje, nowo powołane organizacje lub te, które w minionym roku podjęły nowe inicjatywy promujące i utrwalające polską historię:

Ambasador Jakub Kumoch i ambasada RP w Bernie – za działalność na rzecz upamiętnienia akcji ratowania Żydów podczas II wojny światowej, którą prowadzili polscy dyplomaci;

Arkadiusz Gołębiewski – organizator Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci;

Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej – upamiętniający Polaków, zamordowanych w trakcie sowieckiej akcji wymierzonej w żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego;

Centrum Historii „Zajezdnia” – miejsce nowoczesnych wystaw historycznych, projektów edukacyjnych i kulturalnych;

Wydawnictwo Glaukopis.

W kategorii „Mecenas”, w której nagrodę przyznajemy podmiotowi publicznemu lub komercyjnemu, który w szczególny sposób materialnie wspiera dbałość o pamięć historyczną:

PGE – Polska Grupa Energetyczna;

Waldemar Gujski – mecenas, wykładowca polskich i zagranicznych firm;

Art Media – Galeria Delfiny;

Jan Białostocki – współtwórca Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci;

Fundacja Pamiętam – zabiegająca o upamiętnienie ludzi, którzy w drugiej połowie lat 40. i na początku 50. ubiegłego stulecia podjęli walkę zbrojną z komunistami.