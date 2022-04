Papież Franciszek i mafia z Sankt Gallen

Sanktgalleński spisek

13 marca 2013 roku nad Kaplicą Sykstyńską po raz drugi w naszym stuleciu uniósł się biały dym, sygnalizujący otwarcie nowego pontyfikatu papieskiego. Na urząd Wikariusza Chrystusowego został wybrany argentyński kardynał Jorge Maria Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires, jezuita, który przyjął imię Franciszka, na cześć założyciela Zakonu Braci Mniejszych. Wiele osób w Kościele, posiadających liberalne podejście do nauki katolickiej i pragnących wprowadzenia w niej rozmaitych zmian, mogło mieć nadzieję, że nowy papież, w odróżnieniu od poprzednika, uznawanego za konserwatystę Benedykta XVI, prezentować będzie nieco bardziej „postępowe” nastawienie odnośnie wielu elementów doktryny. Dziś, z perspektywy dziewięciu lat posługi Ojca Świętego oraz w obliczu nowych wyzwań, jakie dostrzegamy na horyzoncie najbliższej przyszłości, możemy powiedzieć, że w pewnych kwestiach „progresywiści” nie zawiedli się. Choć Franciszek I w jednoznaczny sposób ocenia zjawiska takie jak aborcja czy eutanazja, w wielu znaczących aspektach wiary jego działania budzą wątpliwości, niepokój, a niekiedy zdecydowany sprzeciw wiernych. Adhortacja Amoris laetitia, stawiająca w niejasnym świetle naukę o nierozerwalności małżeństwa, honorowanie w Watykanie pogańskiego bożka Pachamamy, dyskusyjne deklaracje ekumeniczne w relacjach z przedstawicielami odłamów chrześcijaństwa oraz innych religii, ignorowanie heretyckich zabiegów episkopatów niektórych państw europejskich, niejasna w zamierzeniach droga synodalna –wszystko to każe nam zadać sobie pytanie: dokąd prowadzi Owczarnię Chrystusową ten, który miał być wiernym pasterzem, a którego głosu owce niejednokrotnie nie mogą rozpoznać? Czy zjawiska, jakie dostrzegamy, możemy oceniać w kategorii realizowania strategii pewnej grupy ludzi, dążącej do przeforsowania konkretnych rozwiązań doktrynalnych? Komu zależało, aby to właśnie kardynał Bergoglio założył na swój palec Pierścień Rybaka?

