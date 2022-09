Przegląd religijny: Powiedz im o Maryi

Pismo Święte rozpoczyna się i kończy z Maryją: w Księdze Rodzaju czytamy o „matce wszystkich żyjących”, a w Apokalipsie o Niewieście, która pokonuje Smoka. Wilfrid Stinissen OCD prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki Maryjnej. Przypomina, dlaczego Maryję powinniśmy traktować jako wzór pokory, wiary i miłości. Pełna łaski Rodzicielka Syna Bożego jest tą, za którą warto podążać, i której należy się cześć za Jej rolę w dziele zbawienia. Ta książka ma nam o tym wszystkim przypominać i skłaniać do refleksji.

– W Maryi cel rozwoju całej ludzkości jest faktem. W Niej raj na ziemi już został przywrócony, w Niej Boże marzenie o ludzkości już jest konkretną rzeczywistością. –pisze Wilfrid Stinissen OCD w Powiedz im o Maryi (tytuł oryginalny: Maria i Biblen – i vårt liv).

W maju 1979 roku, w czasie rekolekcji w niewielkiej miejscowości niedaleko Lyonu, miał okazję odbyć krótką rozmowę z Martą Robin, stygmatyczką, która w 1936 roku zainspirowała założenie wspólnot zwanych później „Foyes de Charité" (Ogniska Miłości), rozsianych obecnie po całym świecie. Kiedy jej opowiadał, że pełni kapłańską posługę w Szwecji, zachęciła go, by głosił homilię o Maryi. Na uwagę, że w kraju protestanckim Maryja to bardzo delikatny temat, Marta Robin odpowiedziała: „W każdym wypadku mów o Maryi, również do protestantów". Wiedziała bowiem, że chrze¬ścijaństwo bez Maryi jest okaleczone. Jeśli Bóg tak sprawił, że mamy nie tylko niebieskiego Ojca, ale też niebieską Matkę, to spychając Ją na margines, okaleczamy samych siebie.

Tak też zrodził się pomysł na tę książkę. Stanowi ona rzetelne podsumowanie tego, w co Kościół katolicki wierzy i czego naucza o Maryi. Nie jest to jednak publikacja historyczna, ani kompendium wiedzy. Pełni rolę podsumowania teologa i mnicha karmelitańskiego, który poświęcił swoje życie na rozważanie tajemnic przekazywanych przez Maryję. Powiedz im o Maryi może być zatem bardzo pomocna w przekazaniu istotnych nauk tym, którzy oddają Maryi należne miejsce i cześć, ale także wszystkim, którzy mają trudności z kultem maryjnym.

W dzisiejszym świecie, który na wiele sposobów stara się pomniejszyć i poniżyć godność człowieka, Kościół ukazuje w Maryi nieskończenie wysoką wartość człowieka w oczach Boga oraz cudowną miłość i plan Boga wobec każdego z nas. To może być kolejny argument do sięgnięcia po tę publikację.

To drugie wydanie tego tytułu, pierwsze ukazało się w 2001 r.

Patronat nad książką objęli:

O autorze:

Wilfrid Stinissen (1927–2013) – karmelita bosy, doktor filozofii, duchowy przewodnik, ceniony rekolekcjonista i autor wielu publikacji poświęconych życiu wewnętrznemu. Całe swoje życie podporządkował modlitwie. Wydawnictwo W drodze od lat publikuje jego książki, które spotykają się z ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem polskich czytelników. Do tej pory ukazały się.in..: Imię Jezus jest w Tobie. O modlitwie nieustannej (2002), Prosta droga do świętości. Śladem św. Teresy z Lisieux (2003), Terapia duchowa: o duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie (2004), Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów. Kilka myśli w obronie sakramentu pokuty (2010), Młode wino. O owocach Ducha Świętego (2021), Wędrówka wewnętrzna. Śladem św. Teresy z Ávili (2021), Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi (2021), Słyszysz szum wiatru? (2022) oraz wywiad Twarzą w twarz. Rozmowa o wierze chrześcijan (2015).