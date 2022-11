Spotkania z autorami wartościowych książek – Pawłem Lisickim, Ks. Profesorem Waldemarem Chrostowskim, Sławomirem Koprem i dr Magdaleną Ogórek.

To wspaniała okazja do spotkania i rozmów z autorami ciekawych publikacji. Już w najbliższy piątek, sobotę oraz niedzielę na stoisku Wydawnictwa Fronda i Wydawnictwa Zona Zero (nr stoiska: 62) będzie można porozmawiać z Pawłem Lisickim, Ks. Profesorem Waldemarem Chrostowskim, Piotrem Łopuszańskim, Joanna Puchalską, Sławomirem Koprem oraz dr Magdaleną Ogórek.



Autorzy będą na Państwa czekali w następujących terminach:

17:00 – Spotkanie z Joanną Puchalską25 listopada (piątek) o godz. 17:00 – Joanna Puchalska, autorka wielu książek, w tym „Wilczyce z dzikich pól” oraz „Wszystkie dzieci Maharadży” podpisuje swoje publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda i Wydawnictwa Zona Zero11:00 – Spotkanie z Piotrem Łopuszańskim26 listopada (sobota) o godz. 11:00 – Piotr Łopuszański, autor książki „Mikołaj Kopernik. Nowe oblicze geniusza” podpisuje swoją publikację na stoisku Wydawnictwa Fronda i Wydawnictwa Zona Zero13:00 - Spotkanie z Pawłem Lisickim26 listopada (sobota) o godz. 13:00 – Paweł Lisicki, autor wielu książek, w tym „Tajemnica Marii Magdaleny” oraz „Wygnanie Melchizedeka” podpisuje swoje publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda i Wydawnictwa Zona Zero14:00 - Spotkanie ze Sławomirem Koprem26 listopada (sobota) o godz. 14:00 – Sławomir Koper, autor serii książek o sekretach polskich pisarzy, jak również serii o polskich Kresach podpisuje swoje najnowsze publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda i Wydawnictwa Zona Zero15:00 - Spotkanie z Ks. Prof. Waldemarem Chrostowskim26 listopada (sobota) o godz. 15:00 – Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski, autor wielu książek, w tym „Św. Paweł. Biografia. Na rozdrożach Synagogi i Kościoła”. oraz „Apokalipsa Św. Jana.Listy do siedmiu kościołów” podpisuje swoje publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda i Wydawnictwa Zona Zero13:00 – Spotkanie z dr Magdaleną Ogórek27 listopada (niedziela) o godz. 13:00 – dr Magdalena Ogórek, autorka książek „Lista Wächtera. Generał SS, który ograbił Kraków” oraz „Kat kłania się i zabija” podpisuje swoje publikacje na stoisku Wydawnictwa Fronda i Wydawnictwa Zona Zero.Serdecznie zapraszamy.