Storytelling, Twitter i Trump. Za nami V zjazd Akademii Nowych Mediów

Kolejny, piąty już zjazd Akademii Nowych Mediów odbył się tym razem Krakowie. W stolicy Małopolski uczestnicy projektu Centrum Grabskiego rozwijali swoje kompetencje poprzez udział w wykładach i warsztatach. Nie zabrakło także dyskusji. Tym samym połączono teorię i praktykę, co zawsze przynosi najlepsze rezultaty.

Co ważne, prowadzący zajęcia zawsze prezentowali interesującą perspektywę na dane zagadnienie, a nie trzymali się suchej teorii. Dzięki temu uczestnicy projektu mogli naprawdę mocno poszerzyć swoje horyzonty.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali m.in. problematykę finansowania nowych mediów oraz rynku medialnego w Polsce. Mogli także sprawdzić się w roli dziennikarzy radiowych i poznać pracę dziennikarzy zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej. Zgłębili również kulisy tzw. storytelling, niezwykle istotnej części funkcjonowania w nowych mediach. Zajęcia dotyczyły także trudnej sytuacji światowej gospodarki, a uczestnicy mieli okazję porozmawiać również o… odblokowaniu Donalda Trumpa na Twitterze.

– Chociaż mogłoby się wydawać, że my, młodzi ludzie, wiemy o nowych mediach naprawdę wiele, to rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. V zjazd Akademii Nowych Mediów oznaczał dla nas, uczestników, kolejne godziny pracy z ekspertami. Cały czas jednak byliśmy zaskakiwani nowymi faktami, informacjami i zjawiskami, o których istnieniu nie wiedzieliśmy lub wiedzieliśmy niewiele, co pokazuje, że projekt jest niezwykle potrzebny i odpowiada na realne problemy, z którymi musimy się na co dzień mierzyć – mówi nam Mateusz Łukomski, słuchacz ANM.

Akademia Nowych Mediów to projekt Centrum im. Władysława Grabskiego. W ramach weekendowych zjazdów odbywających się co miesiąc młodzi Polacy mają okazję lepiej zrozumieć realia rządzące mediami cyfrowymi, które stają się coraz istotniejszą częścią życia społeczeństw. A to wszystko pod czujnym okiem wybitnych ekspertów oraz – co bardzo ważne – bezpłatnie. Jest to możliwe dzięki wsparciu inicjatywy przez partnera strategicznego projektu: Banku Gospodarstwa Krajowego. Partnerem Akademii Nowych Mediów jest również Fundacja Empiria i Wiedza.