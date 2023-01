Zapraszamy na spotkania z bp. Athanasiusem Schneiderem

Czy Msza Święta zostanie zdegradowana i obdarta z tego, co boskie? Czy czeka nas zejście do katakumb, by ocalić to, co święte? Dziś, gdy zmagamy się z wieloma herezjami i nadużyciami liturgicznymi, ważne jest, by na nowo odkryć duchowe bogactwo, które skrywa w sobie Eucharystia, i umocnić naszą rzymskokatolicką tożsamość. O tym opowiadać będzie biskup A. Schneider w Krakowie i Warszawie.

Poniżej podajemy szczegóły spotkań:

KRAKÓW - 7 stycznia

g. 15:00

Sala w Hotelu Golden Tulip

ul. Krakowska 28, Kraków

WSTĘP WOLNY

Spotkanie poprowadzi Krystian Kratiuk (Pch24).

Oficjalne wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/500391915270804/

WARSZAWA - 8 stycznia

g. 17:00

Centrum Prasowe Foksal

Ul. Foksal 3/5, Warszawa

WSTĘP WOLNY

Spotkanie poprowadzi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki

Oficjalne wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/949814086403677/