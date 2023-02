550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

W Fromborku zakończyły się dwudniowe uroczystości przypadającej 19 lutego - 550. rocznicy urodzin Kanonika Mikołaja Kopernika. Wprawdzie, ta wielka postać przyszła na świat w Toruniu, to jednak większość życia, Kopernik spędził na Warmii zajmując się nie tylko astronomią ale również medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią, a także strategią wojskową.

Uroczystości 550. rocznicy urodzin odbyły się na Wzgórzu Katedralnym czyli wyjątkowej przestrzeni spotkania wiary, nauki i sztuki. Właśnie tu czyli w murach fromborskiej Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny spoczęły doczesne szczątki Kanonika.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza święta pod przewodnictwem Bp dr Janusza Ostrowskiego, Biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej i Prepozyta Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Podczas kazania, wygłoszonego przez ks. kan. prof. dr hab. Andrzeja Kopiczko, wyraźnie wybrzmiały słowa, że Kopernik jest wciąż aktualnym przykładem człowieka głębokiej wiary, nieustannej modlitwy, ale nade wszystko wielkiej ufności Panu Bogu.

Po zakończeniu Eucharystii, zostały złożone wiązanki kwiatów na Jego grobie przez Parlamentarzystów, przedstawicieli Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Samorządowców, Harcerzy, mieszkańców i turystów, którzy przybyli, aby oddać hołd wiernemu człowiekowi Kościoła, jakim był bez wątpienia Kanonik Mikołaj Kopernik.

Z kolei, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków, dr Jarosław Sellin w liście do uczestników napisał, że Kanonik przez całe swoje życie pozostawał wiernym poddanym polskich władców. Nie było dla niego obowiązków większych nad obowiązek względem swojej Ojczyzny. Ufam, że Mikołaj Kopernik będzie dalej inspiracją dla młodych Polaków, podkreślił Wiceminister, którego list został odczytany przez Artura Chojeckiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Niedzielne uroczystości zakończyła wyjątkowa prezentacja w Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć trzy oryginalne rękopisy Kanonika - dwa na papierze czerpanym oraz jeden na pergaminie.

- Mówimy o Mikołaju Koperniku dużo, ale zawsze pozostaje pytanie: A co po nim pozostało?. Oczywiście mamy budynki we Fromborku, w których przebywał. Mamy tablicę astronomiczną w Olsztynie, którą stworzył. To, co chyba najpiękniejsze i z czego możemy być dumni, to autografy Mikołaja Kopernika. Pisma i dokumenty, które przetrwały przeszło czterysta lat. Przez wiele stuleci były przechowywane we Fromborku przez Warmińską Kapitułę Katedralną - mówił we wprowadzeniu do prezentacji ks. kan. prof. dr hab. Andrzeja Kopiczko, dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

Tegoroczne kalendarium organizowanych lub współorganizowanych przez Archidiecezję Warmińską wydarzeń Roku Jubileuszu Mikołaja Kopernika jest dobrą okazją do ponownego odkrycia Fromborka na Warmii, jednocześnie zachwycając się widokami i pięknem przyrody możemy dotrzeć do najciekawszych zakątków Zalewu Wiślanego. Tu można doświadczyć tych samych przeżyć, które towarzyszyły Kopernikowi, który w swoim dziele „O obrotach” pisał: Bóg to Stwórca, rzeźbiarz, artysta, który sam wszystko uczynił. Kopernik nazywał świat „ornamentum”, gdyż „został przez Boga wyrzeźbiony”. W tym samym dziele czytamy: Któż zgłębiając te rzeczy i widząc, jak wszystko w nich jest ustawione w najlepszym ładzie i kierowane Boską wolą, nie będzie podziwiał Stwórcy wszechrzeczy, w którym mieści się całe szczęście i wszelkie dobro.

Szczegóły dotyczące kalendarium kolejnych wydarzeniach Roku Jubileuszu Mikołaja Kopernika dostępne jest na stronie internetowej www.kopernik-frombork.pl

Patronat medialny nad tym tegorocznymi wydarzeniami Roku Jubileuszu Mikołaja Kopernika we Fromborku został objęty przez m.in. Tygodnik Do Rzeczy.