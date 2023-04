100-lecie urodzin Andrzeja Romockiego "Morro"

Organizatorzy uroczystości serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych historią Powstania Warszawskiego oraz legendarnego batalionu AK „Zośka” do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Zapisy, szczegółowy program oraz pozostałe informacje dotyczące obchodów dostępne są na stronach: www.batalionzoska.pl, www.andrzejmorro.pl oraz stronie Zośka i Parasol na Facebooku ((2) Zośka i Parasol | Facebook).

Uroczystości składają się z cyklu wydarzeń poświęconych Andrzejowi „Morro” mających na celu przybliżenie jego sylwetki kolejnym pokoleniom Polaków oraz trwałemu upamiętnieniu Romockiego w Warszawie.

15 kwietnia 2023 r. o godzinie 16.00 nastąpi złożenie kwiatów na grobie Romockiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Udział w uroczystości weźmie Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W ramach wydarzenia odbędzie się:

1. Zlot harcerski w Warszawie w terminie 14-16 kwietnia 2023 r. adresowany dla drużyn ze wszystkich organizacji harcerskich, których patronem jest Andrzej lub Jan Romoccy oraz dla wszystkich innych chętnych harcerzy.

2. Gra terenowa śladami Andrzeja Romockiego „Morro” w dniu 15 kwietnia 2023 r. w godz. 10.00-15.30 adresowana dla harcerzy, uczniów ze szkół, które będą chciały uczestniczyć w obchodach, pod opieką nauczycieli lub rodziców oraz dla wszystkich innych zainteresowanych udziałem w grze terenowej osób.

3. Wieczornica poświęcona Andrzejowi „Morro” w dniu 15 kwietnia 2023 r. w godz. 18.00-20.00 z udziałem dzieci z Klubu Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Odczytane zostaną również po raz pierwszy fragmenty książki poświęconej Andrzejowi „Morro” autorstwa Anny Roczkowskiej.

4. Nocne przejście w dniu 15 kwietnia 2023 r. w godz. 21.00-22.00. z przewodnikami i pochodniami przez Park Saski z Banku Polskiego do budynku Pasty śladami tzw. Przebicia do Śródmieścia Na zakończenie przejścia uczestnicy odśpiewają „Modlitwę harcerską”, tak jak to zrobili uczestnicy przebicia w 1944 r.

5. Msza święta w intencji Andrzeja „Morro”, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 r. o godz. 12.30 w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tort urodzinowy, wyłonienie najlepszych patroli, rozdanie dyplomów i nagród uczestnikom rajdu.

Obchody zostały wsparte dotacją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Organizatorzy zapraszają do współpracy przy organizacji obchodów w charakterze uczestnika!