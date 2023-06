Our Future Foundation nagrodziła 25 najzdolniejszych młodych Polaków i Ukraińców

W Gali uczestniczyło ponad 300 gości, licealistów, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zwycięzcy stypendiów zostali wyłonieni przez Radę Fundacji, spośród grupy ponad 500 licealistów ze wszystkich województw, którzy zaaplikowali do programu. W gronie stypendystów znaleźli się laureaci polskich i międzynarodowych olimpiad naukowych, założyciele start-upów, młodzi artyści i sportowcy. Ważnym kryterium wyboru stypendystów była także ich aktywność społeczna, wyrażana na przykład przez wolontariat lub zaangażowanie w walkę z problemami lokalnych wspólnot. Fundacja przyznała również stypendia trzem obywatelom Ukrainy, którzy od roku zmuszeni są uczyć się w Polsce, ze względu na rosyjską agresję. Nagrody laureatom wręczali m.in. Joanna Makowiecka-Gatza (Przewodnicząca Rady Pracodawcy RP), Jolanta Wiewióra (Dyrektor HR PKO BP), prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič (Prorektor ALK), Adam Matyaszek (Wiceprezes Zarządu IT CARD), Magdalena Olborska (ESG Manager Samsung Electronics Polska) oraz Karolina Rzońca- Bajorek (Wiceprezes Zarządu Asseco Poland).

„Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam uczestniczyć we wczorajszej Gali. Atmosfera była cudowna, poznałam wielu wspaniałych ludzi i przeprowadziłam mnóstwo rozwijających rozmów. Jestem przekonana, że to dopiero początek nowej przygody. Chciałabym podjąć studia medyczne w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych, jednak zdaję sobie sprawę, z tego jak trudny jest cały proces aplikacyjny. Zgłosiłam się do programu, ponieważ wiem, że w grupie można osiągnąć więcej, a bycie częścią społeczności Our Future Foundation pomoże mi zdobyć wiedzę potrzebną do realizacji moich marzeń” – mówi 18-letnia Julia Gierszewska z Tryszczyna.

Laureaci stypendium już za tydzień wezmą udział w edukacyjnym Rejsie Mentoringowym, podczas którego spędzą siedem dni żeglując po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Rejs pozwoli im nie tylko spotkać się z mentorami, ale także nawiązać wartościowe relacje między sobą. Podczas Rejsu, uczestnicy wezmą udział w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych, prowadzonych zarówno przez studentów, przedsiębiorców, jak i przedstawicieli akademii. W ciągu kolejnych miesięcy, mentorzy będą wspierać uczniów w opracowywaniu spersonalizowanych planów rozwoju oraz przygotowań do przyszłych rekrutacji na studia. Laureaci stypendium otrzymają również szansę na odbycie pierwszego stażu zawodowego, w ramach programów przygotowanych przez partnerów Fundacji.

„Bardzo się cieszę, że udało mi się uzyskać stypendium Fundacji. Podczas Gali nawiązałem wiele cennych kontaktów ze studentami naprawdę świetnych zachodnich uniwersytetów. Wiem, że będę gotowy do mojego własnego procesu rekrutacji, a program mentoringowy pomoże mi także w realizacji moich badań. Aktualnie całą uwagę skupiam na projekcie, którego celem jest stworzenie okularów wspomagających codzienne funkcjonowanie osobom niewidomym” – powiedział 18-letni Maksymilian Paczyński z Iłży.

Podczas wydarzenia wręczono także nagrody w kategorii "Mecenas Edukacji" dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz KGHM Polska Miedź SA, "Przyjaciółki Młodzieży" dla Jolanty Wiewióry. Te wyróżnienia otrzymały osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do ustanowienia stypendiów oraz rozwoju programów edukacyjnych Fundacji.

Our Future Foundation, organizator gali, to fundacja skupiająca studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych uniwersytetów, która za cel stawia sobie walkę z nierównościami w dostępie do edukacji młodych Polaków z mniejszych ośrodków. Fundacja zapewnia bezpłatne wsparcie dla dziesiątek polskich licealistów, aplikujących na najlepsze światowe uczelnie wyższe. Do tej pory udało jej się pomóc ponad 150 młodym Polakom, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Harvard, Oxford, Yale czy LSE.

Więcej informacji o Fundacji i realizowanych przez nią programach można znaleźć na stronie: www.off.org.pl oraz fanpage: www.fb.com/OurFutureFoundation