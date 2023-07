"Herbert. Rekonstrukcja poety". Już niedługo koncert w Palladium

Irlandzki noblista Seamus Heaney poświęcił mu wiersz, amerykański klasyk Don Dellio cytuje go w słynnej powieści „Cosmopolis”, płyta z interpretacjami jego wierszy była nominowana do Fryderyka. Patronuje szkołom, festiwalom i literackiej nagrodzie. Choć 28 lipca minie dokładnie ćwierć wieku od śmierci Zbigniewa Herberta, jego twórczość wciąż budzi duże zainteresowanie. Nie tylko w Polsce. Decydująca jest, oczywiście, ranga artystyczna dzieł poety, ale nie bez znaczenia jest jego biografia. Zbigniew Herbert był bezkompromisowym przeciwnikiem komunizmu i artystą zaangażowanym, a to uczyniło go prawdziwym autorytetem.

Widowisko „Rekonstrukcja poety” to antologia najważniejszych wątków twórczości i biografii Zbigniewa Herberta. Kim jest Pan Cogito? Gdzie leży ojczyzna „jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości”? „Dlaczego klasycy”? Twórcy udzielą odpowiedzi także na te pytania, a losy poety przybliży widzom aktor Marcin Kwaśny.

Zbigniew Herbert należał do tych nielicznych poetów, których wiersze i eseje trafiały na listy bestsellerów. Ale pewną rolę w popularyzacji jego twórczości odegrali artyści śpiewający. Przede wszystkim bardowie „Solidarności”: Jacek Kaczmarski i Przemysław Gintrowski. Ten ostatni wydał dwie, uważane dziś za klasyczne, płyty ze swoimi interpretacjami Herberta. Ale autor „Pana Cogito” inspiruje kompozytorów także dziś. Muzykę do jego wierszy pisał m.in. Grzegorz Turnau, a dwa lata temu ukazała się płyta „Herbert 3.0” (nominacja do Fryderyka 2021), na której jego poezję wykonali czołowi polscy rockmani. Niektóre z tych utworów zabrzmią ze sceny Palladium, podobnie jak kompozycje Gintrowskiego i Turnaua. Nie zabraknie też piosenek premierowych, takich jak „Małe serce” w wykonaniu Tomasza Organka czy „Ja” Skubasa.

Poza wymienionymi na scenie Palladium pojawią się Marek Piekarczyk, Dorota Miśkiewicz, Barbara Wrońska, Limboski i Abradab. Solistom towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO. Retransmisję koncertu pokaże TVP Kultura.

Organizatorem wydarzenia jest biuro „Niepodległa”, a jego partnerami Fundacja Universitatis Varsoviensis oraz Teatr Palladium. Koncert „Herbert. Rekonstrukcja poety” dofinansowano z budżetu państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.