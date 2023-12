Jak działać lokalnie? NGO i Narodowy Instytut Wolności wspierają edukację obywatelską

Inicjatywę wspiera Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Na szkoleniach dowiemy się jak założyć stowarzyszenie, pozyskać fundusze na działalność i w jaki sposób korzystać z narzędzi kontroli obywatelskiej.

To my mamy głos

Projekt „EdukujeMY NGO – podnosimy oddolną aktywność obywatelską" realizowany jest z myślą o zwiększaniu udziału obywateli i organizacji pozarządowych w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji oraz o rozwoju instytucjonalnego sektora pozarządowego. Okazuje się, że ten element aktywności Polek i Polaków wypada stosunkowo słabo na tle innych krajów europejskich.

„Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz sytuacji w sektorze organizacji pozarządowych, a także ocena szacunkowa Programu NOWEFIO potwierdzają konieczność programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich w postaci programu wspierającego aktywizację społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich obszarach działalności pożytku publicznego wchodzących w sferę zadań publicznych” – informuje Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wdrożenie działań aktywizujących społeczeństwo to w konsekwencji zwiększenie wpływu obywatelskiego na różnych polach aktywności. Począwszy od zmian związanych z samorządem, państwem, na zmianach w najbliższym otoczeniu skończywszy. To także troska o dobro wspólne i praktyka angażowania się w życie publiczne oraz w świadome podnoszenie jakości życia społecznego. Przyczynkiem do tej ewolucji jest edukacja społeczna, skierowana do osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę w organizacjach pozarządowych albo są już członkami organizacji pozarządowych. Trampoliną do poziomu nowej świadomości może być udział w szkoleniu z cyklu "EdukujeMY NGO- podnosimy oddolną aktywność obywatelską".

Aktywiści społeczni mają wpływ na rzeczywistość a do dyspozycji w swoich rękach narzędzia umożliwiające kontrolę poczynań władz samorządowych i państwowych. O tym, czym jest oddolna mobilizacja obywatelska, co to watchdog, jak oddolnie zorganizować referendum, z jakich środków i praw mogą skorzystać strażnicy społeczni, to wiedza w pigułce, z której warto skorzystać.

Bezpłatnie zdobywaj wiedzę, jeszcze zdążysz

Stowarzyszenie Mieszkańców Gmin Nadwiślańskich "Przywiśle 87" w dniach 14-19 grudnia w ramach projektu "EdukujeMY NGO- podnosimy oddolną aktywność obywatelską", edukuje na tematy:

roli NGO w samorządzie, zakładania organizacji pozarządowych, referendów lokalnych watchdogów w jednostkach samorządu terytorialnego.

Do tej pory odbyły się już szkolenia “Jak założyć fundację lub stowarzyszenie?”, “Jak pozyskać fundusze?”, “NGO piszą ustawę – o roli organizacji pozarządowych w samorządzie” oraz “Referenda lokalne. Walka z wiatrakami?”.

– Widać, że wśród ludzi młodych nie brakuje tych, którzy chcą działać, chcą coś zmienić w swoim środowisku. Często jednak nie wiedzą jak się za to zabrać, od czego zacząć i jakie przepisy należy znać. Nasze szkolenia są właśnie dla takich osób, ale także dla tych, którzy są już członkami organizacji pozarządowych. Założyli fundację lub stowarzyszenie, ale brakuje im narzędzi, wiedzy lub pieniędzy. My edukujemy na temat rejestracji NGO, podsuwamy konkretne ustawy, pokazujemy możliwości jak pozyskać fundusze, mówimy o roli organizacji w samorządzie, uczymy pisać wnioski o dostęp do informacji publicznej, a także dyskutujemy z uczestnikami na temat promowania swojej działalności – mówi koordynatorka projektu z ramienia SMGN „Przywiśle 87”.

Przed nami kolejne spotkania w ramach edukacji społecznej, dotyczyć będą organizacji referendów lokalnych i metod pozyskiwania informacji z gminy, powiatu, województwa.

1.“Referenda lokalne. Walka z wiatrakami?” – 18 grudnia w Warszawie

REJESTRACJA: https://forms.gle/32FgvBAmaPz9udGM6

2.“Jak pozyskać informacje z gminy, powiatu, województwa?” – 19 grudnia w Łodzi

REJESTRACJA: https://forms.gle/tRn1RzmVotN8uEuK8

3.“Jak pozyskać informacje z gminy, powiatu, województwa?” – 19 grudnia w Katowicach.

REJESTRACJA: https://forms.gle/RKYT9LHGnzgz5zGx9.