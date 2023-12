"Polska na straży Europy Ojczyzn". Nowy numer "Obserwatora Finansowego" już w kioskach

„Obserwator Finansowy” jest magazynem skierowanym do ekonomistów, finansistów, ludzi biznesu, a także studentów kierunków ekonomicznych i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomiczną. W każdym numerze na czytelników czekają analizy najważniejszych tematów gospodarczych z Polski i ze świata, raporty, wywiady ze specjalistami z różnych dziedzin oraz teksty przybliżające najnowsze kierunki i trendy rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej.

W najnowszym numerze wiele uwagi poświęcono Unii Europejskiej. Prof. Tomasz Grzegorz Grosse przygląda się zmianom traktatowym UE i stawia pytanie, czy niemal dwadzieścia lat po przystąpieniu Polski do wspólnoty, tego chcemy i na to się umawialiśmy, czy też raczej – jak zauważa prezes NBP prof. Adam Glapiński – naszym pragnieniem była Europa Ojczyzn, a nie federacyjne państwo europejskie? Z kolei prof. Janusz Bilski oraz Kamil Goral analizują, czy polska gospodarka jest gotowa na przystąpienie do strefy euro.

Kiedy wyobraźnię inwestorów z całego świata rozpala szybki rozwój sztucznej inteligencji, warto zastanowić się, czy aby nie jesteśmy świadkami nowej bańki spekulacyjnej. Dla czytelników „Obserwatora Finansowego” sprawdzała to Grażyna Śleszyńska. Prof. Jakub Growiec i dr Paweł Gąsiorowski odpowiadali na pytania o przyszłość ludzkości w zderzeniu z technologią – co nas czeka kiedy AI posiądzie umiejętności przewyższające ludzkie kompetencje np. w zakresie wszelkich zadań mających ekonomiczne znaczenie? Futurystyczny obraz dopełniła prof. Elżbieta Mączyńska wskazując na dobrodziejstwa i potencjalne zagrożenia jakie niesie sztuczna inteligencja.

Renata Żak i prof. Konrad Raczkowski wzięli pod lupę cyfrową walutę. Czym jest CBDC, gdzie jest obecny i czy w przyszłości wyprze płatności gotówkowe – o tym przeczytamy w dziale „Pieniądz cyfrowy banku centralnego”.

W najnowszym kwartalniku można też znaleźć fragment podcastu z prof. Krzysztofem Górskim, astronomem i sekretarzem generalnym Akademii Kopernikańskiej, odpowiadający na pytanie: co, jeśli nie ludzki mózg, wyznacza granice rozwoju nauki. Całość podcastu dostępna jest na kanale „Obserwatora Finansowego” w serwisie Spotify po zeskanowaniu kodu QR.

W 15. wydaniu magazynu znajdziemy ponadto wiele innych ciekawych analiz, tekstów i wywiadów, m.in. o granicach rozwoju nauki w dobie AI, roli Europy Środkowej i rodzimego przemysłu, polskiej demografii, handlu i transformacji energetycznej, gospodarkach Niemiec, Rosji czy Chin.

Obserwator Finansowy

Drukowany kwartalnik „Obserwator Finansowy” jest nową formą funkcjonującego od 14 lat serwisu internetowego obserwatorfinansowy.pl – portalu wydawanego przez NBP, w którym codziennie publikowane są merytoryczne treści z zakresu ekonomii i finansów w formie przystępnej nie tylko dla ekspertów.

Kwartalnik „Obserwator Finansowy” wypełnia lukę na rynku prasy społeczno-ekonomicznej. Wydawca stawia sobie za cel, by magazyn stał się ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej, miejscem dyskusji o gospodarce i wymiany myśli – swoistym forum oraz przestrzenią do debaty. Na łamach „Obserwatora Finansowego” czytelnicy mają okazję poznać głosy naukowców i ekspertów, którzy w sposób rzetelny wyjaśniają mechanizmy funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych. Autorami tekstów są zarówno eksperci Narodowego Banku Polskiego, jak również wybitni naukowcy, dziennikarze oraz publicyści specjalizujący się w szeroko pojmowanej tematyce gospodarczej.