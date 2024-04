Fałszywe Proroctwa Marksizmu – spotkanie z prof. Roszkowskim

Prof. Wojciech Roszkowski uważa, że choć imperium sowieckie może już nie istnieje, to ideologia marksistowska wciąż wywiera wpływ na myślenie wielu ludzi, kształtując ich sposób postrzegania rzeczywistości i stosunek do wartości. Jak to się dzieje?

W wielu kręgach można spotkać się z opinią, że idee głoszone przez Marksa i jego następców odeszły w niepamięć po upadku komunizmu. Już 23 kwietnia o godz. 18 w warszawskiej kawiarni Agere Contra odbędzie się spotkanie z prof. Wojciechem Roszkowskim, który dokonał analizy tego, w jaki sposób marksizm wprowadził niejasność do języka i pomieszał znaczenia słów, co utrudniało krytyczne myślenie i otwarte dyskusje na temat ideologii komunistycznej. W efekcie wielu z nas, nawet jeśli nie jesteśmy wyznawcami marksizmu, wciąż używa marksistowskiego języka i sposobu myślenia. Na spotkanie obowiązują bezpłatne zapisy przez stronę agerecontra.pl/wydarzenia. Patronem medialnym wydarzenia jest Do Rzeczy Prof. Wojciech Roszkowski – polski ekonomista, historyk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Autor publikacji poświęconych historii Polski w XX i XXI wieku, nagrodzonej książki Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, a także podręczników szkolnych (w tym pierwszego podręcznika do przedmiotu „historia i teraźniejszość”). Kawaler Orderu Orła Białego. Link do wydarzenia – Fałszywe Proroctwa Marksizmu – prof. Wojciech Roszkowski – Agere Contra Wydarzenia