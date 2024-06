Obserwator Finansowy uruchamia kanał "OF TV" nadający na żywo

„OF TV” – nadawany na żywo – będzie dostępny na kanale YouTube: Obserwator Finansowy – YouTube. Program będzie nadawany od poniedziałku do piątku (codziennie w godzinach 9:00–15:00).

– Dostrzegając zapotrzebowanie na jakość publikowanych opracowań, postanowiliśmy wykonać kolejny krok w rozwoju Obserwatora Finansowego. Niezwykle miło jest mi poinformować Państwa, że właśnie uruchamiamy telewizję „OF TV”, a więc nową odsłonę na żywo kanału YouTube Obserwatora Finansowego – powiedział prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

Obserwator Finansowy to portal, wydawnictwo i telewizja, tworzone przez redakcję OF oraz niezależnych ekspertów ekonomicznych. Portal internetowy Obserwator Finansowy jest obecny na rynku już od przeszło 15 lat. Przez ten czas zdobył uznanie odbiorców, którzy uważają go za skarbnicę wiedzy, ciesząc się bardzo dobrą opinią w środowisku ekonomicznym. Obserwator Finansowy jest jednym z najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomiczno-biznesowym – w 2023 r. znalazł się w pierwszej czwórce najbardziej opiniotwórczych serwisów. Obserwator Finansowy jest również do nabycia w całym kraju w formie drukowanego kwartalnika.

W telewizji „OF TV” znajdą się najwyższej jakości treści – wywiady, analizy i dyskusje – o tematyce dotyczącej bankowości centralnej, ekonomii, finansów i gospodarki. Gośćmi będą uznani eksperci i praktycy życia gospodarczego z Polski i zagranicy.

Ramówka OF TV 11.06.2024

Gośćmi wydania będą:

9:00 – Mateusz Sora, Doradca Departament Edukacji i Wydawnictw NBP,

11:15 – Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP

12:00 – dr Artur Bartoszewicz, Wykładowca SGH

14:30 – Piotr Boguszewski, Doradca Ekonomiczny Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP