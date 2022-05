Słodka jak truskawka

Będą czerwienić się na straganach i pysznić na naszych stołach niemalże przez całe lato aż do jesieni. Truskawki to nie tylko smaczny owoc, lecz także ratunek, gdy nie ma pomysłu na obiad lub deser. Wówczas makaron z białym serem i truskawkami, posypany cukrem, jest szybkim daniem na letni czas. Nie wspominając o najprostszym, a zawsze smacznym deserze, jakim są truskawki ze śmietaną (my najbardziej lubimy z bitą) i z cukrem. Niebo w gębie!