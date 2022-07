Test "Do Rzeczy": Smartfon Oppo Reno7 5G

OPPO Reno7 5G to smartfon smukły, stosunkowo lekki (173 g) i nowocześnie wyglądający. Obudowa jest lśniąca i świecąca, dzięki czemu nie widać na niej miliona odcisków palców czy innych zabrudzeń. Wzornictwo jest praktyczne i w miarę ciekawe, zwłaszcza w wersji mieniącej się różnymi odcieniami niebieskiego, i choć ten styl nie jest już niczym nowym, to wielu wciąż może się podobać. 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED ma rozdzielczość 2400 x 1080 i 411 pikseli na cal (PPI). Ostrość jest więc zupełnie wystarczająca. Do tego kolory są żywe, a czerń naprawdę czarna. Maksymalna jasność jest zaś na tyle wysoka, żeby bez trudu korzystać ze smartfona nawet w słoneczny dzień. Częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. Nieźle, choć w tej półce cenowej jeszcze lepsze byłoby 120 Hz.