Kuchnia czeska to mieszanka różnych wpływów i tradycji kulturowych, jak zresztą we wszystkich krajach Europy. Począwszy od wpływów kuchni tureckiej, przez kuchnię austrowęgierską, niemiecką, do wpływów kuchni polskiej. Kuchnia czeska jest bardzo konkretna w smaku i mocno sycąca, bo oparta na ziemniakach i mięsie, bogata w aromaty, a szczególnie w kminek, który dodawany jest do prawie wszystkich wytrawnych potraw.