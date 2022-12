Szkoła niań

Niepraktyczna pani domu II Znalezienie opiekunki do małego dziecka spędza sen z oczu młodym rodzicom.

Mama idzie do pracy, babcia nie jest blisko, nie może lub nie chce. Powierzyć największy skarb obcej osobie to wyzwanie. Jak jej zaufać? Na studiach pracowałam jako au pair we Francji, podobnie jak wiele koleżanek z roku. Moje doświadczenie z dziećmi było wówczas zerowe, właściwie więcej sama się wtedy nauczyłam, niż wniosłam przez te kilka miesięcy spędzonych u zamożnych francuskich rodzin.