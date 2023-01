Niech żyje bal

Zachęcamy zatem, aby w okresie karnawału szczególnie nie zapominać o naszych znajomych, sąsiadach i znaleźć czas na spotkanie towarzyskie w tym czasie. Polski karnawał nazywany zapustami to połączone tradycje polska i włoska, ze względu na to, że zwyczaj organizowania balów do Polski przywiozła królowa Bona.

Niegdyś w karnawale organizowano huczne bale od Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową, a trzy ostatnie dni nazywano dniami „mięsopustu”, czyli czasem, kiedy już odpuszczano mięso.