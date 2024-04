Rodzinne słówka

Starsza pani milkła speszona, ale wcale nawet się nie gniewała. Teraz, po latach, gdy Mamy od dawna nie ma wśród nas, powiedzonko „babcia już to mówiła” pozostało i zaczęło żyć swoim życiem, cytowane wtedy, kiedy ktoś opowiada coś, co już wszyscy znają.

Wprawdzie nie mam jeszcze osiemdziesiątki, ale już dysponuję sporym zasobem historyjek do opowiedzenia i chętnie się nimi dzielę w towarzystwie, nie bacząc, że już kolejny raz. I wtedy sakramentalne „babcia już to mówiła” wraca. To jedno z rodzinnych powiedzonek, intymny zasób na użytek wyłącznie własny.