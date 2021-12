Wolność emocji

Gwarantuje to samo używanie tego określenia: „wolność słowa”. Przecież media audiowizualne, a takiego dotyczy ustawa, do której senackie weto przełamał wczoraj Sejm, nie są nośnikiem słowa. Oczywiście, jest w nich także ścieżka dźwiękowa, wypełniona w większości paplaniną, a paplanina to też słowa. Ale to są słowa pozbawione znaczenia, taki medialny „small talk”. Istotą przekazu mediów audiowizualnych są obrazki. A obrazki, w przeciwieństwie do słów, nie przenoszą znaczenia. Przenoszą emocje.