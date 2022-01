Wojna jest

Pewnie będzie z tego jakiś kolejny odcinek „Z mojej półki” (bo będą kolejne, proszę o cierpliwość, urlop, którego sobie udzieliłem korzystając z obstrukcji You Tube’a, by dać mu czas na poprawę zachowania lub, jeśli się nie poprawi, przygotować alternatywę, dobiega końca). A więc starożytny chiński mistrz Sun i kilka innych chińskich traktatów, na czele z „36 fortelami” – wszystko w świetnych opracowaniach Piotra Plebaniaka, takoż „Sztuka Wojny według Machiavellego”, no i oczywiście wiekopomne „O naturze wojny” starego Prusaka Clausewitza. Wszystko prowadzi do wniosku, że straszenie nadchodzącą wojną nie ma zupełnie sensu.