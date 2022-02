Dojenie czarnych łabędzi

Po dwóch dniach, 90 tysiącach obejrzeń i bliżej mi nie znanej liczbie „zgłoszeń”, czyli donosów do administracji mediów społecznościowych, którymi rutynowo zasypują każdy „prawicowy” post peowsko-lewicowe internetowe mendy, administracja You Tube’a film ten usunęła jako „szerzący dezinformację, niezgodną z zaleceniami epidemiologicznymi WHO”. Nie dodawałem do opinii profesora nic od siebie: najwyraźniej to, co mówi o covid19 jeden z wybitnych polskich lekarzy, jest w świetle zaleceń WHO tak zwanym „foliarstwem”. Tako orzekł anonimowy weryfikator Google Inc. Jeśli któryś z czytelników będzie się dzisiaj z profesorem generałem widział, proszę go o tym poinformować, niech i on się z tego cenzorskiego absurdu pośmieje.

Oznacza to dla mnie i moich stałych widzów (pozdrawiam nieustająco) pewien kłopot, bo to już drugi usunięty film w ostatnich miesiącach – przyczyną ocenzurowania poprzedniego był rasizm, polegający na tym, że zacytowałem wierszyk Juliana Tuwima „Murzynek Bambo w Afryce mieszka” (cholerne czasy, kiedy nawet Żyda i kolaboranta komunistów nie można bezpiecznie cytować).