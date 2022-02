Powrót Kaczmarka z Giertychem w tle

Bodaj jeszcze bardziej, niż kiedyś na „dwie wieże”, „Kler” Smarzowskiego, czerwone piorunki, Sekielskich, „wolne” sądy i tak dalej – łatwo tę żarliwość zrozumieć, zważywszy jak głęboka musi być frustracja odstawionych przez naród od karmnika środowisk (to już sześć lat!) po tych wszystkich kolejnych „końcach PiS” i związanych z nimi w dwubiegunowo-afektywny cykl wzmożeniach oraz deprechach. Powiem od razu, że i sejmowa komisja śledcza do spraw pegasusa nic nie zmieni i skończy się jak zwykle. Wiem, napaleni i tak w to nie uwierzą. Ich problem.