Były Tusk, niedoszły Monti

Jeśli Tusk chciał pokazać, że sam też właściwie jest byłym Tuskiem, który kiedyś ho, ho, ale dziś to już dawno i nieprawda – to ten dobór gości był pomysłem znakomitym, choć zupełnie niepotrzebnym. Społeczeństwo naprawdę wie doskonale, że ani on, ani jego partia, ani jej intelektualno-celebryckie zaplecze nie jest w stanie wymodzić nic ponad „żeby znowu było jak było zanim PiS…” Wie też, z każdym mijającym rokiem i z każdą zachodzącą na świecie zmianą coraz bardziej, że tak jak było już nie będzie i być nie może, więc…