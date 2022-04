Banalizacja dobra

Trudno też przy takim Papieżu pozostać katolikiem. Jest w tym pewien paradoks: trudno nie dlatego, że pop-katolicyzm, prezentowany przez Franciszka, jest za trudny, ale wręcz przeciwnie, dlatego, że jest zbyt łatwy. Kościół pod jego zarządem wyrzeka się swego głównego posłannictwa, jakim jest nazywanie Dobra i Zła, beztrosko odkładając do lamusa służące do tego narzędzia, które przez wieki wypracowywały w oparciu o naukę Chrystusa pokolenia teologów, filozofów i borykających się co dnia z grzeszną „gliną ludzką” duszpasterzy.