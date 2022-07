Silni ludzie Tuska

Jeden z jego żartów polega na tym, że ze śmiertelnie poważną, groźną miną, straszy: „przysięgam, że was wszystkich zabiję, zabiję was co do jednego!” – ale mówi to bardzo śmiesznym akcentem (w polskim przekładzie oddano to jako „psisięgam, zie was ziabiję”). Jakoś nieodparcie przypomina mi się ta scena, ilekroć słyszę – a ostatnio słyszę ciągle – pogróżki opozycji. „Silni ludzie” zorganizują się „na ulicy”, przyjdą i wyprowadzą z NBP prezesa, „odkują” od stołka Prezes Trybunału Konstytucyjnego i „wyczyszczą z pisowskich nominatów” sądy. O prokuraturze, państwowych mediach i spółkach skarbu państwa już nawet nie wspominam, bo tu akurat rząd ma kompetencje. Tylko trzeba wygrać wybory i ten rząd stworzyć.

Wygraniu wyborów służyć ma obiecywanie wszystkim wszystkiego. Czterodniowy tydzień pracy, 20 proc. podwyżki dla budżetówki, mieszkania dla młodych i przede wszystkim „obniżenie cen”. To ostatnie szczególnie mnie zaciekawiło. W jaki sposób Tusk zamierza obniżyć ceny? Ano, poprzez podjęcie odpowiednich, szeroko zakrojonych działań.