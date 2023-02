Nowe zamknięcie

Oficjalnie, na zewnątrz, trzeba robić dobrą minę i zapewniać, że samodzielna większość w kolejnym Sejmie i, co za tym idzie, trzecia kadencja jest w zasięgu ręki – bo zresztą istotnie wciąż jest. Ale jak na razie zdecydowana większość sondaży wskazuje na lekką przewagę w kolejnym parlamencie partii niechętnych PiS. Jeśli rządzący nie odzyskają tych 15 proc. elektoratu Zjednoczonej Prawicy z roku 2019, które deklaruje dziś, że nie pójdzie do wyborów, a opozycja lewicowo-liberalna przestanie sobie strzelać jednego samobója za drugim, to PiS będzie miał w parlamencie jakieś 200 mandatów i zero potencjalnych koalicjantów.