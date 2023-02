Im więcej, tym więcej

Subotnik zza ściany || W starym, jeszcze peerelowskim kawale – wszyscy znają, ale dla porządku przypomnę – sowiecki dyrygent orkiestry symfonicznej zwraca się do amerykańskiego: wy mówicie, że u nas, w Związku Radzieckim, jest antysemityzm, a ja do swojej orkiestry przyjąłem aż sześćdziesięciu Żydów. A pan ilu ? Na co Amerykanin odpowiada: nie wiem.

Sens żartu jest oczywisty, ale ponieważ te tutaj felietony czytają także służbowo pracownicy różnych tefałenów i szpringerów, wyjaśnię jak przysłowiowy rolnik krowie na rowie: wolni od antysemityzmu nie są ci, którzy oferują Żydom specjalne przywileje, „kwoty” i honory, ale ci, którzy ich nie liczą. Dziś, niestety, ten kawał nie miałby sensu, i to nie dlatego, że Związku Sowieckiego już nie ma – przynajmniej nie z dawną nazwą, symboliką i organizacją – tylko dlatego, że Zachód zatracił zdrowy rozsądek i uległ szaleństwu rozmaitych „krytycznych teorii” rasy, płci i wszelkich innych „identyfikacji”. Od pewnego czasu liczy się tam, uprzywilejowuje (a przywilej jednego zawsze jest siłą rzeczy dyskryminacją drugiego), limituje parytetami i tak dalej nie tylko Żydów, ale i kobiety, i wszelkiego rodzaju seksualnych perwersów, i, w ogóle, członków coraz to nowych, mnożących się jak króliki „chronionych mniejszości”. I jakie to daje efekty? Takie, jakich każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek spodziewał się od samego początku.