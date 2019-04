"Czuję, że moje serce krwawi". Eurodeputowani wesprą odbudowę Notre Dame

Szef PE nie kryje żalu: – Katedra Notre Dame była pierwszą katedrą w moim życiu. Mówię to jako dawny mieszkaniec Paryża, ale także jako Włoch, jako Europejczyk. Czuję, że moje serce krwawi.

– Myślę, że musimy się wszyscy w to włączyć. Można by także przeznaczyć na to nasze dzisiejsze wynagrodzenie po to, żeby wyrazić solidarność i po to, żeby jak najszybciej rozpocząć odbudowę tego, co trzeba będzie odbudować w katedrze. To byłby pozytywny komunikat ze strony Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska i Rada zapewne się ze mną zgodzą. Bo to dla dobra Francuzów, Francji i wszystkich Europejczyków – mówił Tajani podczas dzisiejszej sesji Parlamentu. Dzienna dieta poselska za udział w sesji i głosowaniu to około 300 euro

Eurodoputowani szybko przeszli od słów do czynów. – Niektórzy z eurodeputowanych proponowali mi zorganizowanie zbiórki pieniędzy. Dlatego już dziś umieścimy urnę do zbiórki przed salą plenarną – poinformował szef PE. Antonio Tajani w imieniu Parlamentu Europejskiego złożył także podziękowania dla strażaków, którzy brali w poniedziałek udział w walce z ogniem.

Wielki pożar Notre Dame zszokował Europejczyków, nie tylko chrześcijan. Z trudem ocalono strukturę zabytkowej świątyni i część dzieł sztuki.

Czytaj także:

Jerozolima: Pożar meczetu przylegającego do Al-Aksy. W tym samym czasie płonęła Notre DameCzytaj także:

"Nie gaście g**na, cud, że się pali". Żenujący wpis Jasia Kapeli o pożarze Notre Dame