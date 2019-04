Rektor Wielkiego Meczetu w Paryżu apeluje do muzułmanów ws. Notre Dame

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Dalil Boubakeur oświadczył: "Wobec przerażająco smutnego widowiska, jakim jest pożar Notre Dame, katedry Paryża i współtworzącą całą Francję, prosimy Boga o ocalenie tej budowli tak drogiej naszym sercom".

Z kolei w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Wielkiego Meczetu w Paryżu Dalil Boubakeur zwrócił się z apelem do francuskich muzułmanów. "Wielki Meczet Paryski wzywa wszystkich muzułmanów we Francji do wniesienia wkładu w zbiórkę narodową, która została zainicjowana przez prezydenta Republiki w celu odbudowy katedry Notre Dame" – napisał.

Rektor przypomniał, że "katedra ta, świątynia Boga, klejnot dziedzictwa narodowego, gdzie tak wiele modlono się w naszej historii, stanowi dla muzułmanów symbol Maryi, matki Jezusa, wspomnianej 34 razy i celebrowanej w Koranie przez całą surę".

850-letnia świątynia Notre Dame to jeden z najbardziej znanych symboli Paryża i jednocześnie jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Jej budowa trwała ponad 180 lat (1163-1345). Rocznie kościół zwiedza 14 mln turystów. Kiedy wczoraj z nieznanych dotąd powodów stanęła w płomieniach, oczy całego świata zwrócone były na francuską stolicę.