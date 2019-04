Były prezydent Peru strzelił sobie w głowę. Zmarł w szpitalu

BBC informuje, że Alan García został oskarżony o branie łapówek od brazylijskiej firmy budowlanej Odebrecht. Funkcjonariusze policji przyjechali do jego domu, aby go aresztować.

Minister spraw wewnętrznych Peru Carlos Morán powiedział dziennikarzom, że kiedy mundurowi przybyli na miejsce, García poprosił o telefon, wszedł do pokoju i zamknął drzwi. Kilka minut później padł strzał.

Policjanci sforsowali drzwi i zobaczyli go siedzącego na krześle z kulą w głowie. Garcia trafił do szpitala Casimiro Ulloa w Limie, ale lekarzom nie udało się go uratować.

Alan García był prezydentem Peru w latach 1985–1990 i ponownie w latach 2006–2011.