Wypadek autokaru na Maderze. Media: Zginęło ponad 20 osób

Do wypadku doszło ok. godz. 18.30 lokalnego czasu na drodze we wschodniej części wyspy. Pojazd zjechał z jezdni i stoczył się ze wzgórza.

Pierwsze doniesienia mówią, że w wypadku zginęło co najmniej kilka osób, jest też wielu rannych. Lokalne media informują nieoficjalnie, że autokarem podróżowali turyści z Niemiec. Jednak BBC poinformowało, że śmierć poniosło co najmniej 28 osób.

Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, a służby wciąż prowadzą akcję ratunkową. Według portugalskich mediów, po wyjeździe z hotelu w autokarze doszło do awarii systemu hamulcowego

Polskie służby dyplomatyczne sprawdzają, czy w wypadku zostali poszkodowani Polacy.