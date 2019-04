Tragiczny wypadek na Maderze. Nie żyje 29 osób

Do wypadku doszło ok. godz. 18.30 czasu lokalnego na drodze we wschodniej części portugalskiej wyspy Madera. Autokar, którym podróżowały 53 osoby zjechał z jezdni, stoczył się ze wzgórza i uderzył w dom. Z doniesień portugalskich mediów wynika, że w autobusie doszło do awarii systemu hamulcowego.

Większość osób podróżujących autokarem to obywatele Niemiec. W wypadku zginęło 18 kobiet i 11 mężczyzn. Z informacji przekazanej przez prezydenta Portugalii Rebelo de Sousa, wszystkie ofiary śmiertelne to obywatele Niemiec.

Ranny zostali m.in. kierowca autokaru i przewodnik grupy. Obaj są Portugalczykami.