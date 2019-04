Nowe informacje ws. pożaru Notre Dame. Podano prawdopodobną przyczynę tragedii

Cały świat patrzył, jak płonęła zabytkowa katedra Notre Dame w Paryżu. Świątynia to nie tylko perła architektury, ale także miejsce niezwykle ważne dla katolików. Prezydent Francji zapowiada odbudowę katedry w ciągu 5 lat. Trwa śledztwo mające wyjaśnić, co lub kto przyczynił się do pożaru.

Agencja Associated Press cytuje chcącego zachować anonimowość przedstawiciela francuskiej policji. Jak twierdzi funkjonariusz, śledczy badający sprawę pożaru paryskiej katedry Notre Dame sądzą, że przyczyną tragedii prawdopodobnie było zwarcie elektryczne. Od początku śledztwa jako jedną z możliwych przyczyn pożaru wskazywano nieprawidłowości podczas prac renowacyjnych prowadzonych w Notre Dame. Cytowany przez AP funkcjonariusz zaznacza, że na razie śledczy ze względów bezpieczeństwa nie pozwolili na rozpoczęcie prac w katedrze i przeszukiwanie gruzu. Pożar w Notre Dame wybuchł w poniedziałek wieczorem. Ogień udało się opanować dopiero następnego dnia rano. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę świątyni w ciągu pięciu lat. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła paryska prokuratura. Wielki pożar Notre Dame zszokował Europejczyków, nie tylko chrześcijan. Z trudem ocalono strukturę zabytkowej świątyni i część dzieł sztuki.