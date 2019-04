Marzenia wpływowego spikera

Podczas obrad parlamentu występuje w kolorowej koszuli i we wzorzystym, jaskrawym krawacie. Tylko toga niedbale narzucona na ramiona plus okazały fotel w centralnym miejscu u szczytu sali świadczą, że człowiek, który w ostatnich miesiącach stale gości na ekranach telewizorów, nie jest szeregowym posłem, jednym z wielu. To John Bercow – spiker, czyli marszałek czy przewodniczący Izby Gmin, jeden z najbardziej wpływowych ludzi na Wyspach Brytyjskich. Zwłaszcza teraz, gdy waży się przyszłość brexitu.

