Nie żyje Peter Mayhew, Chewbacca z "Gwiezdnych wojen"

Schetyna w Maastricht. Lider PO apeluje do wyborców

– Już 26 maja głosujmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego na silną Polskę w silnej Europie – stwierdził Grzegorz Schetyna. Aby wygłosić to oświadczenie lider PO pojechał specjalnie do Holandii.