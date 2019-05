Polka zajmie się uchodźcami w Niemczech. Właśnie objęła urząd

Katarzyna Niewiedział (niemieckie media piszą o niej Katarina Niewiedzial) objął urząd 2 maja i jest pierwszą Polką na tym stanowisku. Podczas czwartkowej uroczystości zapowiedziała, że jej celem jest "zwiększenie liczby migrantów pracujących w berlińskich urzędach i równoczesna modernizacja stołecznej administracji".

– Jak przygotować państwo, jak przygotować instytucje na przyjęcie migrantów? Kto tutaj pracuje, kto przyjeżdża, jak przyjmujemy migrantów, jak organizujemy ich przyjazd, co możemy zrobić, by czuli, że należą tutaj? To ważne pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź – przekonywała.

W rozmowie z Deutsche Welle Niewiedział podkreśliła, że Polacy należą do największych i najważniejszych grup imigranckich w Berlinie. Zapowiedziała powstanie poradni w języku polskim, która ma pomóc Polakom w relacjach z urzędami do spraw dzieci i młodzieży – Jugendamt.

41-latka chce też zająć się bezdomnymi, bo wielu z nich to Polacy. – Trzeba się zająć tymi ludźmi. Są wśród nich także osoby wykształcone, które wylądowały na ulicy wskutek oszukania przez pracodawcę – tłumaczyła w rozmowie z DW.

Katarzyna Niewiedział przyjechała do Niemiec ze Zgorzelca jako 12-latka. Trafiła do obozu przejściowego dla uchodźców i uciekinierów m.in. z bloku wschodniego we Friedlandzie. Języka uczyła się od zera w podstawówce w Bremerhaven. Potem studiowała politologię w Oldenburgu i Berlinie, gdzie prawie od 20 lat mieszka.