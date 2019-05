Papież z pielgrzymką w Bułgarii

Papież Franciszek udał się z wizytą apostolską do Bułgarii i Macedonii. Hasło bułgarskiej pielgrzymki "Pacem in terris” – "Pokój na świecie”, nawiązuje do encykliki św. Jana XXIII. Z kolei w Macedonii Ojcu Świętemu przewodzić będzie werset z Ewangelii św. Łukasza: "Nie bój się, mała trzódko”.

Papież Franciszek rozpoczął dziś wizytę w Bułgarii. Ojciec Święty zaapelował do władz kraju o podejmowanie starań, by zatrzymać emigrację młodych ludzi i zapewnić im godne życie. Wzywał też, by nie zamykać oczu i serc wobec migrantów. – Trzydzieści lat po upadku reżimu totalitarnego, który uwięził wolność i inicjatywy, Bułgaria stoi w obliczu następstw emigracji ponad dwóch milionów współobywateli poszukujących nowych możliwości pracy, która miała miejsce w ostatnich dziesięcioleciach – powiedział. Franciszek wyjaśnił, że jego wizyta jest duchowym nawiązaniem do pielgrzymki świętego Jana Pawła II w maju 2002 roku. Papieża powitał prezydent Rumen Radew. Z kolei przedstawiciele bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej odmówili wspólnego udziału w oficjalnych imprezach.