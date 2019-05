Wypadek na lotnisku w Moskwie. Samolot stanął w płomieniach, są ranni

Papież z pielgrzymką w Bułgarii

Papież Franciszek udał się z wizytą apostolską do Bułgarii i Macedonii. Hasło bułgarskiej pielgrzymki "Pacem in terris” – "Pokój na świecie”, nawiązuje do encykliki św. Jana XXIII. Z kolei w Macedonii Ojcu Świętemu przewodzić będzie...