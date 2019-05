Rosjanie opowiadają się za zakończeniem interwencji w Syrii

Kwietniowe badanie rosyjskiej opinii publicznej w tej kwestii przeprowadzone zostało na próbie 1625 osób, zamieszkujących 137 ośrodków w 50 regionach Federacji Rosyjskiej. 55 % respondentów zgodziło się z poglądem, że „Rosja winna zakończyć interwencję w Syrii”. Przeciwnego zdania było 30 % ankietowanych. W podobnym sondażu przeprowadzonym przez Centrum Lewady w sierpniu 2017 roku za wycofaniem się Rosji z Syrii opowiadało się 49 %, liczba zwolenników poglądu, iż interwencję należy kontynuować pozostała bez zmian.

37 % ankietowanych (w sierpniu 2017 roku było to 32 %) obawia się, że Syria stanie się dla Federacji Rosyjskiej tym czym Afganistan był dla ZSRR. Przeciwnego zdania jest 50 % badanych. Dotychczasowa politykę wobec Syrii rosyjskich władz popiera 53 % Rosjan, do grupy jej przeciwników zaliczyć można 35 % uczestniczących w badaniu. Centrum Lewady odnotowało też znaczący spadek zainteresowania Rosjan tematyką syryjską. O ile w 2018 roku 31 % Rosjan twierdziło, że z uwagą obserwują rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Syrii, o tyle obecnie liczba zainteresowanych tym co się tam dzieje spadła do 13 %. I odpowiednio wzrosła liczba osób, którzy ani nie śledzą, ani nic nie wiedzą o ostatnich wydarzeniach w tym regionie (wzrost z 14 % w ubiegłym roku do 39 % obecnie).

W sondażu przeprowadzonym w lutym br. przez Fundację Opinia Publiczna (FOM) na temat oceny przez społeczeństwo Rosji polityki zagranicznej władz większość respondentów (45 %) było zdania, że w roku 2018 miała ona na swym koncie więcej sukcesów niźli porażek, zaś za najważniejsze jej osiągnięcie największa grupa badanach (15 %) była skłonna uznać „rosyjską pomoc w odbudowie Syrii”.

Zdaniem rosyjskich socjologów komentujących wyniki sondażu Centrum Lewady nie świadczą o spadku uznania społecznego dla polityki zagranicznej władz, ale są jedynie pochodną faktu, iż oficjalna propaganda poświęca tej tematyce mniej uwagi. Związane to jest z zakończeniem aktywnej, militarnej fazy konfliktu, w której uczestniczyły rosyjskie oddziały i rozpoczęciem mało interesujących dla opinii publicznej rozmów o charakterze politycznym. Inni skłonni są widzieć główny powód spadku zainteresowania zwykłych Rosjan tematyką syryjską ich zaabsorbowaniem problemami dnia codziennego. Socjolog Aleksander Makarkin jest zdania, że badanie to można też interpretować jako wynik spadku siły oddziaływania oficjalnej propagandy. Rosjanie zajęci są kwestiami bezrobocia i spadającego poziomu życia – dowodzi – w związku z tym z coraz większym rozdrażnieniem reagują na narracje powtarzające się w propagandowych audycjach głównych stacji telewizyjnych.